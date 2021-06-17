Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что антироссийская риторика во время итогового заявления саммита G7 по отношению к России мешает улучшению отношений между Москвой и странами Запада. Об этом она сообщила во время брифинга 17 июня

Дипломат подчеркнула, что в отношении России снова произвели конфронтационные установки. По ее словам, если западным коллегам нравится таким образом самовыражаться и они не знают, как это сделать иначе, то РФ мешать им в этом не будет.

«Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствуют оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией», — сказала Захарова.

«И чтобы им доплатили»: Захарова оценила амбиции Украины по вступлению в НАТО © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Также Захарова подтвердила готовность РФ к встречным шагам в отношении Запада, «строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения».

Ранее лидеры «Большой семерки» по итогам саммита, который прошел в британском Корнуолле, анонсировали совместное официальное заявление, в котором выступили с призывом к российским властям о прекращении «дестабилизирующего поведения» и «вредоносной деятельности».