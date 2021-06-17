Дипломат подчеркнула, что в отношении России снова произвели конфронтационные установки. По ее словам, если западным коллегам нравится таким образом самовыражаться и они не знают, как это сделать иначе, то РФ мешать им в этом не будет.
«Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствуют оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией», — сказала Захарова.
По словам представителя МИД России, Кремль услышал желание G7 достичь более стабильных и предсказуемых отношений с российской стороной, и теперь Москва надеется на конкретные действия участников саммита.
Также Захарова подтвердила готовность РФ к встречным шагам в отношении Запада, «строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения».
Ранее лидеры «Большой семерки» по итогам саммита, который прошел в британском Корнуолле, анонсировали совместное официальное заявление, в котором выступили с призывом к российским властям о прекращении «дестабилизирующего поведения» и «вредоносной деятельности».