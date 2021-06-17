В море у побережья Одессы появились потенциально токсичные микроводоросли, окрасившие воду в оливковый цвет. Об этом 16 июня сообщила в Facebook эколог Галина Теренько

«Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый" прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19,0). На сей раз солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов», — написала Теренько.

Море в Одессе позеленело и стало опасным? — видео

Эколог напомнила, что с момента, когда море позеленело в Одессе в 2019-м, прошло уже два года, а сотрудникам Украинского научного центра экологии моря до сих пор не предоставили оборудование для обнаружения токсинов в пробах морской воды.

В 2019 году бурно размножающиеся водоросли превратили воду Черного моря в Одессе в жидкую темно-зеленую кашицу, отдыхающие жаловались на запах гнили.