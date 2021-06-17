Из-за подтоплений после сильного ливня в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом 17 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает Интерфакс

За ночь 17 июня в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Подтоплены несколько десятков домов и участков. Река Мелек-Чесме вышла из берегов, центр Керчи обесточен. Ведется эвакуация местных жителей.

«С точки зрения материального ущерба ситуация тяжелая. Но сейчас созданы комиссии, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме», — сказал Аксенов.

По его словам, в связи с ЧС в Крыму создаются две комиссии: одна — для определения размера нанесенного ущерба и вторая — для установления причин подтопления и продолжения их ликвидации.

Путин обсудит с Зеленским Крым, но при одном условии - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

На ликвидацию последствий подтоплений в Крыму будут выделены средства из резервного фонда.