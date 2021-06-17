За ночь 17 июня в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Подтоплены несколько десятков домов и участков. Река Мелек-Чесме вышла из берегов, центр Керчи обесточен. Ведется эвакуация местных жителей.
«С точки зрения материального ущерба ситуация тяжелая. Но сейчас созданы комиссии, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме», — сказал Аксенов.
По его словам, в связи с ЧС в Крыму создаются две комиссии: одна — для определения размера нанесенного ущерба и вторая — для установления причин подтопления и продолжения их ликвидации.
Аксенов отметил, что сейчас «первоочередная задача — разместить всех, кого эвакуировали, в гостиницы, санатории, базы отдыха, обеспечить трехразовое питание». Он призвал жителей Керчи воздержаться от использования воды в пищу.
На ликвидацию последствий подтоплений в Крыму будут выделены средства из резервного фонда.