Около 30 иностранцев попали на Украину незаконным путем по схеме строительной фирмы, которая готовила для них документы. Об этом 17 июня ведомство сообщило в Facebook

Операция «Кличко»: чешская облава на украинских мигрантов © РИА Новости, Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк

Для получения визы, паспорта и вида на жительство иностранец должен был заплатить фирме 10 тысяч долларов.

«К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину», — говорится в сообщении.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ, организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.