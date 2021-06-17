По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных документов: иностранцев в Украине.
Для получения визы, паспорта и вида на жительство иностранец должен был заплатить фирме 10 тысяч долларов.
«К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину», — говорится в сообщении.
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.
По материалам СБУ, организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.