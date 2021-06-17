Оперная певица Мария Максакова, проживающая в Киеве после убийства своего супруга, беглого депутата ГД РФ Дениса Вороненкова, снова удивила публику, на этот раз не громкими заявлениями или обвинениями, а обнаженкой. Об этом 17 июня написал Starhit

Скованные одной цепью: харьковская пара рассталась, разрубив оковы, но попала в Книгу рекордов Гиннесса - видео © pixabay Андрея Малахова, в котором она участвовала.

«Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов», — объяснила свое решение певица.

Образ с обнаженной грудью для оперной дивы придумала ее подруга, дизайнер Алиса Толкачева.

«У меня было несколько ее костюмов, и много лет съемки именно в них пользовались популярностью. Захотелось чего-то подобного, чтобы после пережитого в эфире почувствовать себя снова на коне. В закромах Алиса нашла… "лифобусы" начала XX века, к ним подобрала феноменальное пальто бледно-лилового оттенка», — рассказала Максакова.

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Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, опасаясь преследования на родине за коррупцию, бежал на Украину вместе с супругой в 2016 году. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева.

Пока дело до сих пор остается нераскрытым, между тем Максакова продолжает проживать в Киеве.

Периодически оперная дива посещает Россию, где каждый раз ходит по ток-шоу и обвиняет свою мать артистку Людмилу Максакову, бывшего гражданского мужа бизнесмена Владимира Тюрина и двоих общих с ним детей в том, что они ее «обирают».