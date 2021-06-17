Она напомнила, что риск тромбоза высок у людей с сахарным диабетом, атеросклерозом, наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и курящих.
По словам специалиста, для снижения риска тромбоза надо отказаться сладостей, хлеба и выпечки. Также нужно свести к минимуму употребление сахара, содержащегося в соусах, обезжиренных продуктах и полуфабрикатах.
«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем», — подчеркнула Кореневич.
Тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, она посоветовала отказаться от зеленого чая, печени, овощей зеленого цвета. По мнению врача, данные продукты снижают действие лекарств.