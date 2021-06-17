Простые углеводы и сахар нарушают свертываемость крови и могут вызвать тромбоз, особенно у пациентов в группе риска. Об этом 17 июня рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, передает tvzvezda.ru

Минздрав предупредил украинцев о факторах, повышающих риск тромбозов © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

По словам специалиста, для снижения риска тромбоза надо отказаться сладостей, хлеба и выпечки. Также нужно свести к минимуму употребление сахара, содержащегося в соусах, обезжиренных продуктах и полуфабрикатах.

«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем», — подчеркнула Кореневич.

Тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, она посоветовала отказаться от зеленого чая, печени, овощей зеленого цвета. По мнению врача, данные продукты снижают действие лекарств.