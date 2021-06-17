Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится с рабочим визитом в Турцию 18-20 июня. Об этом 17 июня сообщает МИД Украины в Facebook

Отмечается, что Кулеба примет участие в дипломатическом форуме в Анталии.

«Глава украинской дипломатии выступит на пленарном заседании форума на тему «Энергетика: какое будущее нас ожидает?» и проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств Центральной Европы, Южного Кавказа, Ближнего Востока, Африки и Азии», — говорится в сообщении.

Турецкая «халява» для детей славянок. О каком лакомстве вспоминают в Рамадан и не только © стоп-кадр видео на YouTube-канале beltur istanbul Владимир Зеленский предложил турецким инвесторам приобрести 50% акций предприятия «Мотор Сич», которые отобрали у китайцев.

29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских Островов.

11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.