«Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года… И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры», — сказал он.
Сологуб отметил, что регулятор ожидает нормализации ситуации с ликвидностью в банковской системе.
Украина полностью перевела все свои регионы в «зеленую» карантинную зону. При этом остается ряд карантинных ограничений.
В «зеленой» зоне, кроме масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют ограничения на перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.