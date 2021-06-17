Национальный банк Украины прекращает антикризисные меры по поддержке банков, которые были введены из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Об этом 17 июня заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, который транслировался на YouTube

«Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года… И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры», — сказал он.

МВФ обвиняет в экономическом кризисе коронавирус. Кто виноват на самом деле? © AP, Mark Schiefelbein

Украина полностью перевела все свои регионы в «зеленую» карантинную зону. При этом остается ряд карантинных ограничений.

В «зеленой» зоне, кроме масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют ограничения на перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.