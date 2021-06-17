Харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова сняли цепь, которой приковали себя друг к другу 14 февраля. Таким символическим способом пара публично заявила о расставании прямо на набережной Харькова. Трансляция события велась в Facebook 17 июня

Завоевать мир смайлов: повар-русофоб сделал еще один шаг к украинизации борща © pixabay

О том, что оковы будут сняты, Кудлай сообщил еще в среду, 16 июня, рассказав о расставании со своей подругой. Версию о влиянии хейтеров он при этом категорически отверг.

«Мы друг друга плохо знали, мало разговаривали. Теперь у нас коммуникация наладилась, друг друга мы знаем досконально. И здравый смысл подсказал, что такие отношения ни Вике, ни мне не нужны. Нам это только навредит», — пояснил парень.

Он рассказал, что раньше был намерен жениться на возлюбленной, «но уже тогда был ряд недоразумений» и слишком разные интересы. Пара решила найти общее с помощью цепи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЕДОКОВА СОЗНАЛАСЬ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИДЕЯМ «КЛИЧКОСОФИИ».

Так или иначе, Кудлай и Пустовитова попали в Книгу рекордов Гиннесса, представитель которой присутствовал при разрубании цепей. Прикованными друг к другу молодые люди провели 123 дня, то есть примерно четыре месяца. Их расставание на рекорд не повлияло.