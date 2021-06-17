По словам девушки, она уже давно хотела вернуться «к полноценной жизни» и «заниматься своими делами», однако слухи о постоянных ссорах «на цепи» опровергла, заявив, что их история должна стать «отличным примером всем парам Украины».
О том, что оковы будут сняты, Кудлай сообщил еще в среду, 16 июня, рассказав о расставании со своей подругой. Версию о влиянии хейтеров он при этом категорически отверг.
«Мы друг друга плохо знали, мало разговаривали. Теперь у нас коммуникация наладилась, друг друга мы знаем досконально. И здравый смысл подсказал, что такие отношения ни Вике, ни мне не нужны. Нам это только навредит», — пояснил парень.
Он рассказал, что раньше был намерен жениться на возлюбленной, «но уже тогда был ряд недоразумений» и слишком разные интересы. Пара решила найти общее с помощью цепи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЕДОКОВА СОЗНАЛАСЬ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИДЕЯМ «КЛИЧКОСОФИИ».
Так или иначе, Кудлай и Пустовитова попали в Книгу рекордов Гиннесса, представитель которой присутствовал при разрубании цепей. Прикованными друг к другу молодые люди провели 123 дня, то есть примерно четыре месяца. Их расставание на рекорд не повлияло.