«Это то, за чем мы очень пристально наблюдаем, и то, что является для нас действительно той самой "красной" линией, о которой неоднократно говорил наш президент», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь отметил, что углубленного обсуждения дел Украины на женевском саммите Владимира Путина и Джо Байдена не было.
Ранее Владимир Путин в интервью подчеркнул, что вопрос возможного членства Украины в НАТО — это вопрос не только двусторонних отношений Украины и Альянса, но и России. Он напомнил, что в случае, если Украину примут в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и заявил, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.