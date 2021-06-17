Россия очень пристально наблюдает за попытками вступления Украины в НАТО, это и есть «красные линии», о которых ранее упоминал Владимир Путин. Об этом 17 июня в эфире радио «Эхо Москвы» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это то, за чем мы очень пристально наблюдаем, и то, что является для нас действительно той самой "красной" линией, о которой неоднократно говорил наш президент», — сказал Песков.

Песков рассказал, как сейчас Путин относится к возможной встрече с Зеленским © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Владимира Путина и Джо Байдена не было.

Ранее Владимир Путин в интервью подчеркнул, что вопрос возможного членства Украины в НАТО — это вопрос не только двусторонних отношений Украины и Альянса, но и России. Он напомнил, что в случае, если Украину примут в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и заявил, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.