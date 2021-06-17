Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» могут представлять опасность для Украины. Об этом 17 июня заявил глава делегации республики в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, передает портал «Гордон»

Кравчук был замечен на пляже пятизвездочного отеля на Кипре — СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он заявил, что украинская армия «готова дать отпор любому агрессору», а кроме того, у Киева в военном вопросе есть поддержка Запада.

«Понятно, что силы у нас с Россией неравные, но зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего», — уверен Кравчук.

Учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

Весной произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина утверждала, что Россия стянула войска к границе. Москва отвечала, что они находятся там, где это целесообразно.