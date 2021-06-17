«В сентябре будут проходить военные учения. И при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и Крыма, учения могут быть с военной точки зрения непредсказуемыми и опасными для Украины. Мы должны быть готовы ко всему», — сказал Кравчук.
Он заявил, что украинская армия «готова дать отпор любому агрессору», а кроме того, у Киева в военном вопросе есть поддержка Запада.
«Понятно, что силы у нас с Россией неравные, но зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего», — уверен Кравчук.
Учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.
Весной произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина утверждала, что Россия стянула войска к границе. Москва отвечала, что они находятся там, где это целесообразно.