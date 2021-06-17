Главный комитет Верховной Рады перенес на осень рассмотрение проекта обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО. Об этом 17 июня сообщил глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина

«Мы вместе с господином (членом партии «Евросолидарность» Алексеем. — Ред.) Гончаренко решили отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление — это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи», — сказал Арахамия.

По его словам, принятие такого заявления станет «мощным сигналом», но дипломаты «советуют повременить» с ним.

Коррупция не пустит в НАТО: что пишут в соцсетях о вступлении Украины в Альянс © CC0, Pixabay Александр Качура сообщил, что сначала в Раде проведут закрытое заседание двух парламентских комитетов: внешней политики и межпарламентского сотрудничества совместно с национальной безопасности, обороны и разведки. По результатам заседания решат, рекомендовать ли парламенту принимать постановление.

Ранее президент США Джо Байден по телефону пригласил Владимира Зеленского посетить США в конце июля. В Офисе президента заявили, что лидеры двух стран могут подписать ряд документов в сфере безопасности.