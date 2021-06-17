«Мы вместе с господином (членом партии «Евросолидарность» Алексеем. — Ред.) Гончаренко решили отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление — это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи», — сказал Арахамия.
По его словам, принятие такого заявления станет «мощным сигналом», но дипломаты «советуют повременить» с ним.
Кроме того, депутат «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что сначала в Раде проведут закрытое заседание двух парламентских комитетов: внешней политики и межпарламентского сотрудничества совместно с национальной безопасности, обороны и разведки. По результатам заседания решат, рекомендовать ли парламенту принимать постановление.
Ранее президент США Джо Байден по телефону пригласил Владимира Зеленского посетить США в конце июля. В Офисе президента заявили, что лидеры двух стран могут подписать ряд документов в сфере безопасности.