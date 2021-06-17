Посол Украины в Германии Андрей Мельник решил бойкотировать выставку памяти советских военнопленных из-за упоминания России. Об этом 16 июня сообщила DW

Речь идет о выставке под названием «Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне». Ее 18 июня откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в немецко-российском музее «Берлин-Карлсгорст». Причиной бойкота стало то, что в названии музея упомянута только Россия, а не Советский Союз.

«Это оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно. Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жёстко отбросить», — написал посол в письме к директору музея.

«Борцы за белую расу». Французские сенаторы обнаружили украинских нацистов © vk.com,

Отмечается, что своим обвинением посол оказывает плохую услугу интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям.