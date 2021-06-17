Депутат Рады от «Европейской солидарности», глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отреагировать на сотрудничество президента Белоруссии Александра Лукашенко с ЛНР. Об этом 17 июня он заявил в Facebook

Он напомнил, что прокуратура ЛНР сообщила, что по личному приглашению Лукашенко провели допрос белоруса Романа Протасевича и убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса. По мнению Гончаренко, это якобы «де-факто означает, что Александр Лукашенко силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признав террористические «республики».

«Наша реакция должна быть резкой и четкой. Это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против Лукашенко за сотрудничество с террористами. Поэтому направил депутатское обращение относительно этой ситуации генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой дать правовую оценку», — заявил он.

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23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич участвовал в военной операции украинских силовиков в Донбассе вместе с батальоном «Азов». При этом он опроверг, что Протасевич служил в украинском добровольческом батальоне. По его словам, Протасевич там находился в качестве журналиста.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР.