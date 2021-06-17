Украинская блогерша Валерия Лукьянова, которую прозвали одесской Барби, открестилась на днях в Instagram от обвинений в фотошопе своей детской фотографии и заявила, что подписчики ей завидуют

«Теперь я телепортировалась»: одесская Барби рассказала, как вернуться к «детским настройкам» © Валерия Лукьянова/Инстаграм

Подписчиков удивили такие метаморфозы, и они засомневались, что это реальный снимок Лукьяновой из детства без обработки. В ответ одесская Барби обвинила их в зависти к молодости и красоте.

«Какие же психи, захотелось их отхлестать по их старым, дряблым щекам! Вот же бестолочи тупоголовые!» — заявила Лукьянова.

В сторис она продемонстрировала еще несколько своих фото из детства и заверила, что еще в школе учителя хотели из зависти смыть с нее косметику, которой не было.

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Подписчики одесской Барби Лукьяновой считают, что она сделала пластические операции, чтобы напоминать куклу. Кроме того, блогерша чересчур увлекается обработкой фотографий и порой напоминает инопланетянина.