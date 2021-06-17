Заявления президента США Джозефа Байдена после встречи с российским лидером Владимиром путинным о «минских соглашениях» является позитивным сигналом для Украины. Об этом 17 июня заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщается на сайте политсилы

По мнению Корниенко, выступление Байдена свидетельствует о поддержке реализации соглашений в том формате и порядке, которые выгодны Украине.

«Джо Байден сказал, что он продолжает поддерживать территориальную целостность, территориальный суверенитет Украины. Прозвучал тезис, что надо усиливать дипломатию в направлении Минских соглашений. По моему мнению, это намек на то, что их можно переосмысливать. Это хороший для нас сигнал», — заявил депутат.

Добро пожаловать в новый мир. Итоги встречи в Женеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Накануне в Женеве состоялась двухстороння встреча Путина и Байдена. Стороны поверхностно коснулись темы Украины в НАТО, поскольку, по словам, российского президента, «там нечего обсуждать». Байден после встречи с Путиным упомянул Украину одним предложением.