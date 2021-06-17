По мнению Корниенко, выступление Байдена свидетельствует о поддержке реализации соглашений в том формате и порядке, которые выгодны Украине.
«Джо Байден сказал, что он продолжает поддерживать территориальную целостность, территориальный суверенитет Украины. Прозвучал тезис, что надо усиливать дипломатию в направлении Минских соглашений. По моему мнению, это намек на то, что их можно переосмысливать. Это хороший для нас сигнал», — заявил депутат.
Он также призвал «не создавать картинку ужаса и драмы» по итогам встречи Байдена и Путина и не манипулировать утверждениями о том, что «Байден сдал Украину».
Накануне в Женеве состоялась двухстороння встреча Путина и Байдена. Стороны поверхностно коснулись темы Украины в НАТО, поскольку, по словам, российского президента, «там нечего обсуждать». Байден после встречи с Путиным упомянул Украину одним предложением.