Офис президента Украины удовлетворен результатом обсуждения президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена «минских договоренностей». Об этом 17 июня «Украинским новостям» сообщил советник руководителя Офиса Андрея Ермака Михаил Подоляк

«Президент США публично и недвусмысленно подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. О "Минске" с американской стороны было сделано высказывание, которое точно соответствует нашим интересам. А именно: нужно усилить дипломатическую активность для выполнения "Минска"… Мы считаем, что "Минск", безусловно, остаётся в основе урегулирования. Но требует обязательного обсуждения последовательность исполнения тех или иных шагов», — сказал он.

Добро пожаловать в новый мир. Итоги встречи в Женеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Также Подоляк отметил, что ход саммита подтверждает исключительно короткую фиксацию сторонами позиции по ключевым вопросам. По его мнению, лидеры не углублялись в их обсуждение настолько, насколько нужно для принятия каких-то решений.

Накануне в Женеве состоялась двухстороння встреча Путина и Байдена. Стороны поверхностно коснулись темы Украины в НАТО, поскольку, по словам российского президента, «там нечего обсуждать». Байден после встречи с Путиным упомянул Украину одним предложением.