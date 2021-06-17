Депутаты Рады большинством голосов приняли закон, которым предлагается реформировать Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины. Трансляцию заседания парламента 17 июня вел телеканал «Рада»

Закон поддержали 302 депутата. В частности, субъектами представления на членов Нацсовета от парламента являются фракции и группы. От одной фракции будет одно представление. Также по одному представлению будет от общественных организаций и творческих союзов.

Украинское телевидение: авторитет и реальное влияние © РИА Новости, Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.

Автором законопроекта является депутат Рады от «Слуги народа» Никита Потураев. Речь в нем шла и об увеличении зарплаты членам Нацсовета. Также документ усиливает карательные санкции для телеканалов и снимает ограничения по возрасту для сотрудников аппарата Нацсовета.

В четверг депутаты от «Слуги народа» подрались с депутатами от «Оппозиционной платформы — За жизнь» после заявления Потураева о том, что партию Виктора Медведчука необходимо расстрелять.