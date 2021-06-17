Закон поддержали 302 депутата. В частности, субъектами представления на членов Нацсовета от парламента являются фракции и группы. От одной фракции будет одно представление. Также по одному представлению будет от общественных организаций и творческих союзов.
Закон не станет регулировать безвыездные проверки Нацсовета. Кроме того, президент Украины будет уполномочен на создание конкурсной комиссии для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.
Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.
Автором законопроекта является депутат Рады от «Слуги народа» Никита Потураев. Речь в нем шла и об увеличении зарплаты членам Нацсовета. Также документ усиливает карательные санкции для телеканалов и снимает ограничения по возрасту для сотрудников аппарата Нацсовета.
В четверг депутаты от «Слуги народа» подрались с депутатами от «Оппозиционной платформы — За жизнь» после заявления Потураева о том, что партию Виктора Медведчука необходимо расстрелять.