Уже осенью Кабинет министров Дениса Шмыгаля могут распустить для того, чтобы добиться отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом 17 июня сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на топ-чиновников из команды президента

Дамоклов меч над Аваковым. Главе МВД обещают отставку © avakov.com Владимира Зеленского и Кабмина.

«Я вижу какую-то эмоциональную усталость "первого" от всего Кабмина. На Банковой висит в воздухе, что осенью надо правительство перезагрузить, так как почти ко всем есть вопросы. И к [министру соцполитики Марине] Лазебной, и к [министру обороны Андрею] Тарану, и к [министру экологии и природных ресурсов Роману] Абрамовскому, и к остальным», — заявил один из источников.

Что касается Авакова, то его, как отмечает издание, давно хотят «подвинуть», но это трудноосуществимо по ряду причин. Первая — это компромат министра на все политсилы страны, который он наработал за семь лет руководства силовым ведомством. Вторая — лобби главы МВД в парламенте, которое он выстроил благодаря своему опыту. Речь идет о его сторонниках в группе «За будущее» и среди депутатов «Доверия», «Слуги народа» и «Батькивщины». Третья — отставку министра зачастую сдерживает старая элита, среди которой представители крупного бизнеса Украины.

«При таких условиях министр внутренних дел позволяет себе при всех критиковать очередные санкции или закон об олигархах на заседаниях СНБО, что откровенно раздражает новую команду», — пишет издание.

По данным источников, глава Офиса президента Андрей Ермак уже пытался отправить Авакова в отставку несколько месяцев назад и даже давал поручение своему заместителю Олегу Татарову подобрать кандидатов на пост главы МВД. Однако приближенные к министру источники утверждают, что именно отсутствие альтернативной кандидатуры оттягивает его отставку.

«Вариантов решения вопроса главы МВД остается два: или мирно разойтись, или снять все действующее правительство и "потерять Авакова" по дороге в новое», — говорится в материале.

Аваков является единственным министром, которому удалось поработать во всех составах Кабмина после Майдана: он возглавлял МВД в двух правительствах Арсения Яценюка, правительстве Владимира Гройсмана, остался на этой же должности в Кабмине Алексея Гончарука и правительстве Дениса Шмыгаля.