Российский астролог Павел Глоба спрогнозировал завершение так называемого «коридора затмений». По его данным, для некоторых знаков зодиака наступает пора фантастического успеха, передает 17 июня mk.ru

Глоба оценил, какие предсказания Ванги на 2021 год сбудутся, а какие — нет © ССО, pixabay Львов может произойти заметный карьерный рост. Удача станет главным спутником, сопровождающим их идеи. По словам астролога, ближайшие дни — лучшее время для кардинальных изменений. Не стоит бояться сменить работу или попросить повышение.

Совершенно новый период жизни начинается у Раков. Сейчас главная задача представителей этого знака Зодиака — правильная расстановка приоритетов. Самые важные дела лучше оставить на потом — для этого отлично подойдет конец текущей недели.

Похвастаться непомерным везением также смогут Рыбы. Все дела, запланированные когда-то давно, наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Порадовать представителей этого знака Зодиака также сможет улучшение финансового положения. Правда, для этого потребуется закончить некоторые дела.

Трудовая деятельность Тельцов принесет свои плоды. Все незаконченные дела останутся в прошлом — представители этого знака Зодиака с успехом выполнят все поставленные задачи. Также рекомендуется браться за любые прибыльные идеи — их результат может в корне изменить вашу жизнь.

Козероги получат прекрасную возможность для продвижения по карьерной лестнице. Все задачи, требующие внимания, будут с легкостью решены. Однако в это время следует заняться своей личной жизнью — в этом вопросе Козерогов могут преследовать неудачи, считает Глоба.