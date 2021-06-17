О новой особенности течения коронавируса сообщил доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.
«У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны», — заявил медик.
Ранее в Индии сообщали о более 31,2 тыс. пациентов с черной плесенью (мукормикозом) и нескольких случаях заболевания белой плесенью (аспергиллезом).
Кроме того, в штате Уттар-Прадеш у одного из пациентов с коронавирусом обнаружили поражение тремя видами плесени — желтой, черной и белой.
Ранее специалисты сообщали, что на территорию России попал индийский штамм коронавируса. В Институте им. Гамалеи ведутся исследования эффективности против него вакцины «Спутник V».