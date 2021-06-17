В индийском штате Мадхъя-Прадеш выявили первый случай поражения легких при коронаирусе зеленой плесенью, передает 17 июня РИА Новости со ссылкой на индийский Институт медицинских наук Шри Ауробиндо

Комаровский рассказал, кому из украинцев надо опасаться «черной плесени» © Евгений Комаровский/инстаграм Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

«У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны», — заявил медик.

Ранее в Индии сообщали о более 31,2 тыс. пациентов с черной плесенью (мукормикозом) и нескольких случаях заболевания белой плесенью (аспергиллезом).

Кроме того, в штате Уттар-Прадеш у одного из пациентов с коронавирусом обнаружили поражение тремя видами плесени — желтой, черной и белой.

Ранее специалисты сообщали, что на территорию России попал индийский штамм коронавируса. В Институте им. Гамалеи ведутся исследования эффективности против него вакцины «Спутник V».