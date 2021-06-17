Депутаты от «Слуги народа» подрались с депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» после заявления депутата от президентской партии о том, что политическую силу Виктора Медведчука необходимо расстрелять. Трансляцию заседания парламента 17 июня вел телеканал «Рада»

Тищенко отметился хулиганским поступком в Раде — видео © Facebook, Николай Тищенко

«А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента», — заявил Потураев.

Его заявление вызвало возмущение к депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые пришли к Потураеву и на некоторое время заблокировали трибуну. Кроме того, к однопартийцу сразу же вышли депутаты от «Слуги народа». Между ними начались столкновения, и заседание Рады было приостановлено.

В частности, столкновение произошло во время рассмотрения законопроекта о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Из-за рассмотрения этого закона работа парламента заблокирована уже второй день.

Спикер Рады Дмитрий Разумков попросил коллег «думать, о чем говорить», чтобы «не пришлось краснеть». Позже Потураев принес извинения.