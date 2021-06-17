По словам спикера МИД Украины, допрос ведомством ЛНР Протасевича подтверждает, что его задержание «разыграно по российскому сценарию».
«По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения», — заявил Николенко.
Ранее в Генпрокуратуре ЛНР сообщили о допросе основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. В ведомстве заявили, что нашли доказательства его причастности к боевым действиям в составе батальона "Азов" в Донбассе.