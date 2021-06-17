Посольство Украины в Минске обратилось за объяснениями к властям Белоруссии после допроса Генпрокуратурой ЛНР экс-главреда канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом 16 июня сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина

В ЛНР доказали причастность Протасевича к войне в Донбассе © REUTERS, Stringer «По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения», — заявил Николенко. Ранее в Генпрокуратуре ЛНР сообщили о допросе основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. В ведомстве заявили, что нашли доказательства его причастности к боевым действиям в составе батальона "Азов" в Донбассе.