Слушатели российской радиостанции «Эхо Москвы» обратили внимание на забавную оговорку, которую ведущая Ольга Журавлева допустила во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Это произошло в эфире 16 июня
Гордон сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать в Донбассе «хлебом-солью», а Луганская и Донецкая Народные Республики прекратят свое существование.
«Запомним это обещание… Это журналист Дмитрий Гон… Гордон у нас в эфире», — сказала в ответ Журавлева.
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