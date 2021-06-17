Слушатели российской радиостанции «Эхо Москвы» обратили внимание на забавную оговорку, которую ведущая Ольга Журавлева допустила во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Это произошло в эфире 16 июня

При чем тут Гордон?: фанат ведущей-протеже Зеленского взломал ее страницу и выложил в сеть личные фото © r.a.f.i.k_official/Инстаграм

«Запомним это обещание… Это журналист Дмитрий Гон… Гордон у нас в эфире», — сказала в ответ Журавлева.