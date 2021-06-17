При чем тут Гордон?: фанат ведущей-протеже Зеленского взломал ее страницу и выложил в сеть личные фото
При чем тут Гордон?: фанат ведущей-протеже Зеленского взломал ее страницу и выложил в сеть личные фото
© r.a.f.i.k_official/Инстаграм
Гордон сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать в Донбассе «хлебом-солью», а Луганская и Донецкая Народные Республики прекратят свое существование. 

«Запомним это обещание… Это журналист Дмитрий Гон… Гордон у нас в эфире», — сказала в ответ Журавлева.