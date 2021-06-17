Отмечается, что прививки оказались действующими лишь в 47% случаев, тогда как по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для признания препарата эффективным необходима эффективность выше 50%.
«Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными», — говорится в сообщении.
По данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса. Исследование эффективности препарата будет продолжено до получения окончательных результатов.