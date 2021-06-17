Препарат от COVID-19, который разработала немецкая компания CureVac, в ходе испытаний на добровольцах показал низкую эффективность и не будет зарегистрирован как вакцина от коронавируса. Об этом сообщает DW 16 июня

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