В Центре Гамалеи сравнили эффективность «Спутника V» и других вакцин против индийского штамма
В Центре Гамалеи сравнили эффективность «Спутника V» и других вакцин против индийского штамма
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Отмечается, что прививки оказались действующими лишь в 47% случаев, тогда как по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для признания препарата эффективным необходима эффективность выше 50%.

«Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными», — говорится в сообщении.

По данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса. Исследование эффективности препарата будет продолжено до получения окончательных результатов.