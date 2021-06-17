На рынке вокалистка приобрела местные фрукты и мед, что примечательно, за продуктами Кароль пришла в дорогом костюме от одного из самых известных французских брендов — Louis Vuitton.
«Помимо участиях в промомероприятиях в поддержку альбома Тина собирается посетить культурные точки Алматы. В частности, певица планирует прокатиться на канатной дороге и встретить рассвет в горах», — говорится на фан-страничке знаменитости.
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Ранее Тина Кароль признавалась, что совершенно не умеет готовить, зато реализует себя в творчестве и бизнесе: помимо вокальной карьеры она активно сотрудничает с известными брендами и торгует бельем, обувью и товарами для дома.
В Казахстане знаменитость планирует пробыть неделю.