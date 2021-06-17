Ранее Минздрав Финляндии рекомендовал местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию от COVID-19 иностранцев, которые работают в стране длительное время.
«Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации отличаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца будут принимать муниципальные органы здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Финляндии ожидают приезда около 10 тысяч заробитчан из Украины для сбора клубники.