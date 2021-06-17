Финляндия будет вакцинировать от коронавируса украинских граждан, которые работают в стране длительное время или приезжают на сезонные работы. Об этом посольство Финляндии на Украине сообщило на своей странице в Facebook 16 июня

Премьер Словакии «пообещал» Закарпатье за российскую вакцину © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации отличаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца будут принимать муниципальные органы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Финляндии ожидают приезда около 10 тысяч заробитчан из Украины для сбора клубники.