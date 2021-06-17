Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба офиса главы Украины

Зеленский заговорил о Путине на русском языке © REUTERS, Gleb Garanich Нафтали Беннета с формированием нового правительства Израиля и назначением на должность премьер-министра государства Израиль», — говорится в материале.

Украинский лидер также пригласил собеседника посетить Киев для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы».

Лидер партии «Ямина» Беннет стал новым премьер-министром Израиля и на два года возглавит правительство. Затем его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа». Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.