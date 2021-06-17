«Пришли в гости к зубной фее»: двойняшки Пугачевой и Галкина умилили сеть визитом к стоматологу
«Пришли в гости к зубной фее»: двойняшки Пугачевой и Галкина умилили сеть визитом к стоматологу
© Максим Галкин/Инстаграм
Мальчик рассказал, что для качественного исполнения рэпа нужно пить много воды, так как этот стиль музыки предполагает обильное количество слюны во рту.

«Слюнями уже поешь рэп», — подытожил ребенок.

«Всем рэперам России! Совет от Гарри», — подписал ролик Галкин.

«Такой папин стиль вырисовывается в юморе», «Вода состоит из слюней, хаха! И человек тоже, на 80%», «Обожаю детский слог и фанатазию. Придумать песню из ничего и так эффектно ее преподнести», «Так вот за что я рэп никогда не любила», — отреагировали подписчики.

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Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Сейчас дети на летних каникулах, а в сентябре пойдут во второй класс. По словам Галкина, только на обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.