Мальчик рассказал, что для качественного исполнения рэпа нужно пить много воды, так как этот стиль музыки предполагает обильное количество слюны во рту.
«Слюнями уже поешь рэп», — подытожил ребенок.
«Всем рэперам России! Совет от Гарри», — подписал ролик Галкин.
«Такой папин стиль вырисовывается в юморе», «Вода состоит из слюней, хаха! И человек тоже, на 80%», «Обожаю детский слог и фанатазию. Придумать песню из ничего и так эффектно ее преподнести», «Так вот за что я рэп никогда не любила», — отреагировали подписчики.
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Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Сейчас дети на летних каникулах, а в сентябре пойдут во второй класс. По словам Галкина, только на обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.