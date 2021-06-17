Спасателям поступили сообщения об утечке из общежития Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также из четырех многоэтажных жилых домов по ул. Петлюры, 23, 25 и ул. Коновальца, 144, 146.
По словам жителей, ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества — возможно, природного газа.
«В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)», — говорится в сообщении.
Аварийная бригада газовой службы провела обследование домов и прилегающей территории, утечки природного газа не обнаружено. Специалисты также провели замеры воздуха и не зафиксировали опасных веществ.