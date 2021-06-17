Украинские военные после двух недель тишины возобновили обстрелы территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передают РИА Новости 17 июня

«За истекшие сутки 16 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — сообщил представитель ЛНР. Украинские диверсанты атаковали наблюдательный пост ЛНР, есть погибшие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ранее в СЦКК отметили, что со 2 июня обстрелы со стороны украинских силовиков не фиксировались. При этом в Народной милиции ЛНР сообщили, что 11 июня пятеро ополченцев ЛНР были убиты диверсионной группой украинских силовиков. Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.