«За истекшие сутки 16 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — сообщил представитель ЛНР.
Обстрел зафиксирован в среду, в 19:10, с позиций возле подконтрольного Киеву поселка Луганское в направлении подконтрольного ЛНР поселка Калиновка. В ЛНР уточнили, что огонь велся из запрещенного Минскими соглашениями миномета калибром 82 миллиметра. Пока нет информации о пострадавших.
Ранее в СЦКК отметили, что со 2 июня обстрелы со стороны украинских силовиков не фиксировались. При этом в Народной милиции ЛНР сообщили, что 11 июня пятеро ополченцев ЛНР были убиты диверсионной группой украинских силовиков.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.