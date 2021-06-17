Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменить предписание, вынесенное ему Нацагентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). Об этом 16 июня сообщила пресс-служба суда

Глава набсовета «Нафтогаза» инициирует отстранение Витренко © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Денис Шмыгаль судится с Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции об отмене предписания, которое было вынесено ему НАПК. Соответствующий иск поступил сегодня в Окружной административный суд города Киева», — говорится в сообщении.

Также в исковых требованиях премьер просит привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца — Кабинет министров и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Ранее глава НАПК Александр Новиков вынес Кабмину предписание, в котором говорится, что распоряжение правительства о назначении Витренко главой правления «Нафтогаза» является незаконным и контракт с ним должен быть отменен.

В «Нафтогазе» назвали требование Нацагентства необоснованным, а Витренко заявил, что предписание НАПК «противоречит букве и духу закона и является примером избирательного правосудия».