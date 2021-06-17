Народный синоптик Украины Владимир Деркач считает, что в ближайшие дни украинцев ждут дожди, которые принесут в страну и холодные ночи. Об этом 17 июня написали «ФАКТЫ»

«Под конец второй десятидневки возможны дожди. Третья декада июня порадует летней жарой, изредка возможны дожди», — заявил Деркач.

Седокова созналась, что следует идеям «кличкософии» © Анна Седокова/Инстаграм «ПОБЛАГОДАРИТЕ БРЕЖНЕВА»: НАРОДНЫЙ СИНОПТИК УКРАИНЫ ПОДЕЛИЛСЯ РЕЦЕПТОМ ШАШЛЫКА ОТ ГЕНСЕКА.

Ранее другой народный синоптик Украины, Леонид Горбань, прогнозировал, что июнь в стране начнется с дождей, которые продлятся несколько дней, а в июле обещал жару в районе +27…+32 градусов.

Самым жарким в этом году, считает Горбань, станет август, когда столбики термометров будут держаться на уровне +33…+35 градусов.