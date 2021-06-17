«Если Украина будет самостоятельно решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, чем превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей», — заявил он, отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы заставить Запад помочь Украине вернуть Донбасс.
В этом контексте украинский президент вновь прибег к тезису о том, что ситуация на востоке страны является проблемой всей Европы. По его словам, это первый сигнал о том, что завтра война может переместиться к чьей-то еще границе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.