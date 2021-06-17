Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press 16 июня

Игорь Коротченко о том, как украинскую армию подтягивают к стандартам НАТО © РИА Новости, Михаил Воскресенский заявил он, отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы заставить Запад помочь Украине вернуть Донбасс.

В этом контексте украинский президент вновь прибег к тезису о том, что ситуация на востоке страны является проблемой всей Европы. По его словам, это первый сигнал о том, что завтра война может переместиться к чьей-то еще границе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.