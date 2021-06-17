Президент США Джо Байден и глава российского государства Владимир Путин во время четырехчасовых переговоров не только обсудили волнующие стороны темы, но и обменялись подарками, передают «Вести» 16 июня

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк подарил американскому коллеге письменный набор хохломы «Москва», а Байден президенту России — хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы, выполненные на заказ компанией Randolph, которая выпускает очки для военных летчиков США и НАТО.

Как сообщили в Белом доме, бизон является «одним из наиболее величественных животных» США и символизирует «силу, единство и стойкость». Кроме того, подчеркивается, что статуэтка бизона установлена на постаменте из вишневого дерева, что должно напоминать о первом президенте США Джордже Вашингтоне. Как считают в США, однажды он, будучи ребенком, повредил топором вишню, а потом не стал лгать об этом — это продемонстрировало честность Вашингтона. На постаменте выгравирована надпись «в честь встречи президента Байдена и президента Путина».

Первая встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июня в Женеве.