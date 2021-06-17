Важным итогом саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена стало подтверждение недопустимости ядерной войны. Об этом 16 июня заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Коммерсант»

Соединенные Штаты не будут продлевать договор о сокращении наступательных вооружений - Рябков © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский дипломат также объяснил, что когда Москва и Вашингтон вернулись к прямой, конкретной и понятной формуле взаимодействия в данной сфере, то испытали ощущение «внутренней уверенности».

Он добавил, что теперь у обеих стран имеется точка отсчета. В большом политическом смысле и в сугубо практическом плане — это важный итог саммита, резюмировал он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

После переговоров лидеры двух стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для недопущения этого в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.