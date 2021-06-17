Бывший президент США Дональд Трамп 16 июня в интервью Fox News по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина заявил, что это был «хороший день для России»

Трамп призвал США поладить с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Трамп подчеркнул, что США не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», что было очень важно.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Высокопоставленный представитель администрации США подвел итоги мероприятия. По его словам, встреча президентов России и США была практичной, неконфронтационной дискуссией, в ходе которой лидеры стран сосредоточились на разных важных вопросах. Как рассказал чиновник, главы государств «не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом».