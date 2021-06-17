По его словам, Вашингтон ничего не получил от данных переговоров, но при этом дал «сцену России».
Трамп подчеркнул, что США не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», что было очень важно.
Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.
Высокопоставленный представитель администрации США подвел итоги мероприятия. По его словам, встреча президентов России и США была практичной, неконфронтационной дискуссией, в ходе которой лидеры стран сосредоточились на разных важных вопросах. Как рассказал чиновник, главы государств «не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом».