В Белоруссии задержали еще одну участницу Координационного совета оппозиции — Оксану Зарецкую. Об этом 16 июня сообщило издание «Наша Нiва»

Белорусская оппозиция раскрыла численность Координационного совета © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Координационный совет белорусской оппозиции был создан после президентских выборов, которые состоялись в августе прошлого года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена популярного арестованного блогера Светлана Тихановская, — 10%. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

Некоторые члены президиума КС арестованы, в том числе Мария Колесникова, которая была координатором штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Другие участники покинули Белоруссию.