Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Олег Волошин 16 июня в эфире телеканала NewsOne рассказал об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе

Писатель Пелевин: Донбасс должен вернуться в Россию © Facebook, Александр Пелевин

Он считает, что в ответ на массированное наступление Вооруженных сил Украины на Донецк российские войска вполне могут нанести удар в направлении Киева и одержать быструю победу над Украиной в случае прямого столкновения.

Парламентарий также раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, не контролирует свои эмоции и только нагнетает обстановку.

Накануне Зеленский заверил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с ЛНР и ДНР, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно».