По его мнению, провокации Киева и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой.
Он считает, что в ответ на массированное наступление Вооруженных сил Украины на Донецк российские войска вполне могут нанести удар в направлении Киева и одержать быструю победу над Украиной в случае прямого столкновения.
Парламентарий также раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, не контролирует свои эмоции и только нагнетает обстановку.
Накануне Зеленский заверил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с ЛНР и ДНР, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно».