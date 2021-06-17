Белый дом на днях отказался соединить по телефону главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, передает ZN.UA

Без России нельзя решить конфликт в Донбассе — Ермак © пресс-служба президента Украины пытался связаться с Салливаном в начале недели. Однако в Вашингтоне предложили ему пообщаться с чиновником более низкого ранга — старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Амандой Слоат.

Предложенный собеседник не устроил главу Офиса Зеленского, и он отказался от разговора, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей.

Источники издания утверждают, что «подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону».