Программа по добровольному переселению соотечественников предусматривает выплату подъемных, которую должны обеспечить региональные бюджеты, где всегда существует конкуренция целей, на что потратить деньги. Об этом замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

Госдума РФ рассмотрит закон о репатриации белорусов и украинцев © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Депутат пояснил, что в регионах, на которые возложена обязанность финансировать переселенцев, бюджет небольшой и обычно хватает своих проблем, поэтому местные власти не стремятся помогать соотечественникам, по принципу «своя рубашка ближе к телу».

«Мне трудно их осуждать, но это поведение не вкладывается в репатриационную программу», — сказал Затулин.

По словам эксперта, люди, которые обращаются к нему по вопросу репатриации, готовы отказаться от финансовой помощи и прежде всего хотят без бюрократических проволочек вернуться в Россию и стать гражданами России.

Затулин подчеркнул, что новый законопроект снимает необходимость во временном разрешении на проживание — речь идет о получении сразу вида на жительство, после чего появляются возможности для трудоустройства в России. А через девять месяцев после получения ВНЖ репатриант вправе подавать документы на гражданство, в течение трех месяцев вопрос должен решаться.

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Законопроект о репатриации будет рассмотрен уже новым составом Госдумы. Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года. По мнению Константина Затулина, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.