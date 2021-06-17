Согласно новому законопроекту о репатриации, государство никаких расходных обязательств не берет, отметил Затулин.
Депутат пояснил, что в регионах, на которые возложена обязанность финансировать переселенцев, бюджет небольшой и обычно хватает своих проблем, поэтому местные власти не стремятся помогать соотечественникам, по принципу «своя рубашка ближе к телу».
«Мне трудно их осуждать, но это поведение не вкладывается в репатриационную программу», — сказал Затулин.
По словам эксперта, люди, которые обращаются к нему по вопросу репатриации, готовы отказаться от финансовой помощи и прежде всего хотят без бюрократических проволочек вернуться в Россию и стать гражданами России.
Затулин подчеркнул, что новый законопроект снимает необходимость во временном разрешении на проживание — речь идет о получении сразу вида на жительство, после чего появляются возможности для трудоустройства в России. А через девять месяцев после получения ВНЖ репатриант вправе подавать документы на гражданство, в течение трех месяцев вопрос должен решаться.
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Законопроект о репатриации будет рассмотрен уже новым составом Госдумы. Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года. По мнению Константина Затулина, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.