За два года президентства Касыма-Жомарта Токаева было достаточно много инициатив в плане повышения доверия к власти и в плане повышения эффективности государственного управления. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

Эксперт отметил, что Токаев проявлял себя как эффективный менеджер в том смысле, что он реагировал достаточно оперативно на целый ряд сложных ситуаций, которые были в Казахстане еще до коронавируса (взрывы в Арыси в Туркестанской области, засуха, наводнения и беспорядки в Кордайском районе).

«Да, есть критика, что где-то не так среагировали, где-то не те решения были приняты. Но, как активный пользователь соцсетей, я вижу, что власти откликаются на те или иные проблемы даже бытового характера, не говоря уже об общегородских или общегосударственных. И сам президент показывает пример, реагируя в своем Twitter на различные ситуации», — указал Токаев.

Политолог также привел в пример его инициативу о реформе пенсионного законодательства, когда люди, у которых накопилась определенная сумма, могли использовать ее для покупки жилья или на оздоровление.

Благодаря господдержке и работе в ручном режиме, та же пандемия и кризис не так сильно ударили по экономике страны, спад составил около 2,5%, и по сравнению с рядом стран это очень хорошая цифра, заключил собеседник издания.

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