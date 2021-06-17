Сравнивать президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с его предшественником Нурсултаном Назарбаевым не всегда необходимо, поскольку он является продолжателем политики Назарбаева. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане закончилась самая опасная часть транзита власти © РИА Новости, Владимир Трефилов Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

Эксперт отметил, что Токаев изначально набрал меньше голосов, чем было у Назарбаева на всех его предыдущих выборах, когда он побеждал с результатом в 90%, и что Токаев в своей инаугурационной речи сразу заявил, что он будет преемником курса первого президента.

«Это был первый раз, когда президент центральноазиатской страны добровольно сложил свои полномочия. Да, он сохранил определенный контроль над властными структурами (прежде всего над Советом безопасности), и его вес и возможности как политического лидера остаются весьма серьезными. К тому же он является сторонником интеграции и почетным президентом Высшего Евразийского экономического совета. Для Казахстана это историческая фигура, и она останется ею, как бы ее ни критиковали и с кем бы ни сравнивали», — указал Полетаев.

Токаев изначально был видным государственным деятелем, его выбрали как оптимальную фигуру продолжателя дела президента, и сейчас он эффективно справляется с этой миссией, заключил собеседник издания.

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