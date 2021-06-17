На Украине русские и другие народы не признаны коренными и ведется ассимиляция русского и русскоязычного населения, а Россия в случае принятия нового законопроекта о репатриации продемонстрирует обратный подход. Об этом замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

Трудности репатриации. Ждут ли русских в России? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы демонстрируем обратный подход, мы готовы предоставить, если я буду поддержан, украинцам и белорусам возможность становиться гражданами России без выхода из гражданства своих государств», — подчеркнул депутат.

Академик Толочко рассказал, когда и как русские превратились в украинцев © Скриншот из видео Украина.ру

Новый законопроект дает возможность украинцам без выхода из гражданства Украины прибегнуть к репатриации в Российскую Федерацию.

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