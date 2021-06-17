Трудности репатриации. Ждут ли русских в России?
Трудности репатриации. Ждут ли русских в России?
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Затулин напомнил, что в Верховную Раду внесен скандальный законопроект о коренных народах, где коренными не признается никто, кроме крымских татар, караимов и крымчаков.

«Мы демонстрируем обратный подход, мы готовы предоставить, если я буду поддержан, украинцам и белорусам возможность становиться гражданами России без выхода из гражданства своих государств», — подчеркнул депутат.

Академик Толочко рассказал, когда и как русские превратились в украинцев
Академик Толочко рассказал, когда и как русские превратились в украинцев
© Скриншот из видео Украина.ру
Он отметил, что если с Белоруссией Россия состоит в общем Союзном государстве, то на Украине развернута работа по ассимиляции русского и русскоязычного населения, которая не встречает понимания большей части украинцев по национальности.

Новый законопроект дает возможность украинцам без выхода из гражданства Украины прибегнуть к репатриации в Российскую Федерацию.

Полностью прочитать интервью можно здесь.