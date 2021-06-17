Западные страны могут сколько угодно делать вид, что Украина является стратегически важным партнером, однако между собой державы говорят о том, что имеют дело с неавторитетной и слабой страной, сказал в интервью Украина.ру историк Борис Якеменко

По словам эксперта, Запад очень хорошо понимает, что вместе с Украиной и вступлением ее в то же НАТО он получит кучу проблем, а также придется все время быть начеку, так как доверять людям, которые сейчас у украинской власти, никоим образом нельзя.

«Отношение к Украине совершенно понятно. Они гладят, дают конфетку, а между собой говорят: господи, да что же это такое, ну разве это европейская страна!», — сказал Якеменко.

Красть программы и фильмы: Украина вышла из очередного соглашения СНГ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

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