По словам эксперта, Запад очень хорошо понимает, что вместе с Украиной и вступлением ее в то же НАТО он получит кучу проблем, а также придется все время быть начеку, так как доверять людям, которые сейчас у украинской власти, никоим образом нельзя.
«Отношение к Украине совершенно понятно. Они гладят, дают конфетку, а между собой говорят: господи, да что же это такое, ну разве это европейская страна!», — сказал Якеменко.
Эксперт полагает, что Украина является сателлитом западных кураторов и полностью выполняет их указания, надеясь получить от них очередное подаяние. По его словам, украинское государство не имеет ни своей политики, ни своих интересов, ни целей.
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