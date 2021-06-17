В НАТО четко понимают, что если вдруг случится военный конфликт с Россией, то европейская часть НАТО может превратиться в лунную поверхность, и Америке достанется. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Эксперт в связи с этим напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина о том, что ответ на встречный удар будет по тем местам, откуда происходила агрессия, и по тем местам, где принимались решения.

«А это очень не нравится некоторым товарищам, поэтому Джозеф Байден и едет на встречу с нашим президентом, сам выступив инициатором, для того чтобы обозначить те «красные линии», которые НАТО и США не будут переходить», — констатировал Леонков.

Собеседник издания также отметил, что любая попытка решить вопрос на Донбассе силовым методом спровоцирует ответную реакцию России, которая будет такой же силовой.

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