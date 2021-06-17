Украина проводит активную подготовку к учениям Sea Breeze 2021. Если в предыдущие годы легенды звучали более абстрактно — вроде противодействия терроризму, — то в этом году все довольно конкретно: по сценарию, коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку».
Эксперт в связи с этим напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина о том, что ответ на встречный удар будет по тем местам, откуда происходила агрессия, и по тем местам, где принимались решения.
«А это очень не нравится некоторым товарищам, поэтому Джозеф Байден и едет на встречу с нашим президентом, сам выступив инициатором, для того чтобы обозначить те «красные линии», которые НАТО и США не будут переходить», — констатировал Леонков.
Собеседник издания также отметил, что любая попытка решить вопрос на Донбассе силовым методом спровоцирует ответную реакцию России, которая будет такой же силовой.
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