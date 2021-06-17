Россия уже реагирует на те или иные учения, которые проходят не только на море, но и на территории Украины. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Россия дала понять, что, ребят, мы проводим свои плановые учения, поэтому, пожалуйста, к Крыму не подходите. Это МИД наш прозрачно намекнул, что это чревато. И тогда два американских корабля, которые планировали зайти в акваторию Черного моря, вдруг передумали», — констатировал эксперт.

То есть Россия четко отслеживает и называет ситуацию, которая складывается у нее на юге на территории Украины, угрожающей со всеми вытекающими выводами, указал Леонков.

А недавно секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что если российскому суверенитету будет серьезная угроза, то Москва готова решить эти вопросы, в том числе и силой, заключил собеседник издания.

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