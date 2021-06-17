Украина проводит активную подготовку к учениям Sea Breeze 2021. Если в предыдущие годы легенды звучали более абстрактно — вроде противодействия терроризму, — то в этом году все довольно конкретно: по сценарию, коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку».
Эксперт пояснил, что все страны, которые входят в НАТО, во-первых, должны платить 2% своего ВВП, а во-вторых, 20% тратить на вооружение, военную технику и содержание армии.
«Это будет в новой стратегии, а экономика Украины, как известно, дотационна, и она не подпадает под те страны, которые будут считаться союзниками и партнерами. Поэтому да, там будут проходить учения, но они будут проходить в интересах НАТО, а не Украины», — констатировал Леонков.
Собеседник издания добавил, что Россия четко отслеживает и называет ситуацию, которая складывается у нее на юге на территории Украины, угрожающей со всеми вытекающими выводами.
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