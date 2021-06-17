Хотя Украина и открыла воздушное пространство для авиации НАТО, строит центры и всячески прилагает усилия для вступления в Альянс, есть маленький нюанс, который связан с экономикой. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Эксперт пояснил, что все страны, которые входят в НАТО, во-первых, должны платить 2% своего ВВП, а во-вторых, 20% тратить на вооружение, военную технику и содержание армии.

«Это будет в новой стратегии, а экономика Украины, как известно, дотационна, и она не подпадает под те страны, которые будут считаться союзниками и партнерами. Поэтому да, там будут проходить учения, но они будут проходить в интересах НАТО, а не Украины», — констатировал Леонков.

Собеседник издания добавил, что Россия четко отслеживает и называет ситуацию, которая складывается у нее на юге на территории Украины, угрожающей со всеми вытекающими выводами.

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