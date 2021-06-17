НАТО в последние три года уже не скрывает, что во всех своих учениях они разыгрывают сценарии отражения агрессии России с последующей аннексией каких-нибудь территорий. Так, в прошлом году Defender Europe «аннексировал» Калининград. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Понятно, что в реальности этого бы не случилось, но они там очень красивый сценарий написали, а авторы этого сценария даже выложили все это в открытый доступ, и все обсуждали, как блок НАТО совсем обнаглел и что себе позволяет», — указал военный эксперт.

Леонков отметил, что сейчас примут стратегию «НАТО-2030», в которой Россия названа военным противником, и все военные учения у них будут проходить под одной легендой: Россия — военный противник и как ему противостоять.

И Украина понимает, что если она будет в повестке дня Альянса, то она может получить возможность вступить в НАТО, потому что ранее на все эти решения накладывалось вето разными государствами, которые сейчас состоят в блоке НАТО, заключил собеседник издания.

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