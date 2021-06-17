Президент России Владимир Путин не сможет переубедить американского лидера Джо Байдена отказаться от поддержки нацистского режима на Украине, так как неизвестно, что Москва смогла бы предложить Вашингтону взамен, сказал в интервью изданию Украина.ру член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

По словам политолога, лидеры двух государств могут встретиться, поговорить, однако ни о чем не договориться и дать различные оценки происходящим событиям, после чего каждый останется при своем мнении.

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве прошел первый саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Начало было намечено на 14:00 по Москве, были согласованы почти все организационные моменты и повестка.

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