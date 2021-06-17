По словам политолога, лидеры двух государств могут встретиться, поговорить, однако ни о чем не договориться и дать различные оценки происходящим событиям, после чего каждый останется при своем мнении.
«Я боюсь, что сценарий здесь один — не договорятся. Я не представляю сегодня, что мы можем предложить американцам взамен за то, чтобы они отказались от поддержки нацистского режима на Украине», — сказал Стариков.
В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве прошел первый саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Начало было намечено на 14:00 по Москве, были согласованы почти все организационные моменты и повестка.
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